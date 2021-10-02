Автомобиль "Ниссан" опрокинулся на трассе "Сибирь" недалеко от Усолья. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усольском районе сотрудники ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия. На этом участке федеральной автодороги "Сибирь" перевернулся автомобиль "Ниссан". Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что около 17 часов вечера 2 октября, на федеральной автодороге "Сибирь" около поселка Тельма, 52-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан", не учел особенности скоростного режима движения, - отмечают полицейские.

Машина съехала с дороги, протаранила бетонную световую опору и опрокинулась. Сейчас на месте аварии работают полицейские, уточняют все обстоятельства этого ДТП. Данные о состоянии водителя и пассажиров автомобиля пока уточняются.

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