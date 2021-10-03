Дождь с мокрым снегом ожидается 3 октября в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

3 октября в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами может моросить дождь, где-то с мокрым снегом. Утром при прояснении синоптики обещают туман и ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура +5,+10, при облачной погоде +3,-2 градусов. Об этом сообщают на официальном сайте Иркутского гидрометцентра.

- В Иркутске сегодня облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура +6,+8 градусов, - отметили в ведомстве.

4 октября, по прогнозам синоптиков, в регионе снова ожидается переменная облачность и небольшой дождь, местами переходящий в мокрый снег. Ветер западный, юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -5 градусов, при прояснении -10,-15, днём +8,+13, местами -2,+3.

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