Две машины сбили пешехода на "зебре" в центре Братска, мужчина погиб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Две машины сбили пешехода на "зебре" в центре Братска, мужчина погиб. В обстоятельствах и причинах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно полицейскими установлено, что вчера вечером в Центральном районе города Братска 46-летний водитель автомобиля "Ховер" совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на 63-летнего пешехода, который переходил дорогу, - рассказали в ведомстве.

От удара мужчину отбросило прямо под колеса второй иномарки. В момент аварии "Нисан"и ехал во встречном направлении к "Ховеру". За рулем находился 37-летний водитель.

Дважды попав под колеса автомобиля, пешеход погиб на месте, до приезда скорой помощи.

Полиция проводит проверку.

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