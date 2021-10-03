33-летний водитель перевернувшейся "Тойоты Филдер" погиб в Осинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло в Осинском районе. Погиб 33-летний водитель "Тойота Филдер". Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Вчера вечером около деревни Борохал Осинского района 33-летний водитель автомобиля "Тойота Филдер", по предварительной информации, не справился с управлением транспортного средства, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, - рассказали в ведомстве.

Мужчина умер до приезда скорой помощи.

Инспекторы ГИБДД проводят проверку. Предстоит выяснить детали и причины произошедшего.

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