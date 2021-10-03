110,5 тысяч жителей Иркутской области заболели COVID-19 с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило отметку 110,5 тысяч человек. Об этом 3 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 110 570 (+374), в том числе госпитализировано 2672 (+363), выздоровело 99 996 (+395), умерло 4970 (+11), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 446 (+1), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 646 438 жителей Приангарья, двумя - 561 558 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют

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