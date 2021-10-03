11-летнего мальчика из Иркутска нашли живым после недели поисков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске нашли пропавшего без вести 11-летнего мальчика. Ребенка в последний раз видели 27 сентября в микрорайоне Березовый. Его семья проживает в поселке Маркова. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мальчик найден, жив, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в полицию поступило сообщение об исчезновении 11-летнего школьника. В этот день он был одет в черную куртку, синий вязаный свитер, темно-синие брюки, черную шапку и кроссовки.

Также с просьбой помочь в поисках к иркутянам в соцсетях обратились волонтеры. Они распространяли фото и приметы мальчика. Среди них были: худощавое телосложение, рост 150 сантиметров и серо-зеленые глаза.

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