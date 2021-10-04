100 тысяч жителей Иркутской области выздоровели от коронавируса с начала пандемии Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии подбирается к отметке 111 тысяч человек. Об этом 4 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 110 941 (+371), в том числе госпитализировано 2727 (+55), выздоровело 100 379 (+383), умерло 4982 (+12), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 448 (+2), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 646 623 жителя Приангарья, двумя - 561 772 человека. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют

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