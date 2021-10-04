220 тысяч рублей обязали выплатить лесозаготовителя из Иркутской области за вред диким животным Фото: Алексей СТЕФАНОВ

220 тысяч рублей обязали выплатить лесозаготовителя в Черемховском районе за ущерб, нанесенный диким животным. Об этом сообщают в официальном аккаунте Байкальской природоохранной межрегиональной прокуратуры.

- Прокуратурой установлено, что организация по договору аренды лесного участка в 2019 году осуществляла заготовку древесины на участке лесного фонда Черемховского лесничества. Рубка леса проведена юридическом лицом на площади 31,2 га, - рассказали в ведомстве.

Лес был вырублен и тем самым был нанесен ущерб животному миру. Количество диких птиц и зверей на территории лесничества уменьшилась. При этом, неважно, что рубка деревьев была легальной. Вред был причинен, а значит виновник обязан его компенсировать.

Согласно утвержденной методики исчисления размера ущерба региональным министерством лесного комплекса рассчитана сумма в размере 220 604 рубля.

Суд удовлетворил требование прокурора. Деньги поступят в муниципальный бюджет Черемховского района.

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