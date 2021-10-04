СК возбудил уголовное дело после распыления газа из перцового баллончика в иркутской школе Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" после того, как подросток распылил газ из перцового баллончика на этаже начальных классов в школе №20. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По данным следствия, 4 октября текущего года в утреннее время в коридоре школы № 20 города Иркутска ученик 8 класса распылил газовый баллончик. В результате произошедшего медицинская помощь понадобилась двоим ученикам 5 класса, после осмотра они отпущены домой. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и следователи, - рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, после эвакуации школы из-за выходки восьмиклассника прокуратура Октябрьского района Иркутска организовала проверку.

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