Ограничение движения по улице 4-я Советская продлили до 15 декабря

Ограничение движения по улице 4-я Советская продлили до середины декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, иркутские автомобилисты. В городе продлили ограничение движения транспорта по улице 4-я Советская. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны со строительством теплотрассы.

- До 15 декабря продлено ограничение движения транспорта по улице 4-я Советская от пересечения с улицей Коммунистической до дома №9. Это связано со строительством тепловой сети, - рассказали в пресс-службе администрации.

Напомним, с 8 октября по 15 декабря 2021 года будет запрещено движение по улице Щапова на участке от улицы Пшеничной до улицы Ивана Кочубея, а также в районе домов № 38 и 40 по улице Ивана Кочубея. Это связано со строительством теплосети для закрытия котельной школы № 73.

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