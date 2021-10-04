Дорожный знак «Остановка запрещена» установят на улице Терешковой в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Внимание, автомобилисты Иркутска! С 8 октября на улице Терешковой на участке от 4-й Железнодорожной до Чайковского появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», - рассказали в администрации.

Дорожные знаки устанавливаются, чтобы увеличить пропускную способность дороги.

Напомним, что ограничение движения транспорта по 4-ой Советской продлили до 15 декабря из-за строительства тепловой сети. Также с 8 октября по 15 декабря движение будет запрещено и по улице Щапова из-за строительства теплосети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограничение движения по улице 4-я Советская продлили до середины декабря. На участке пройдет строительство теплотрассы. (подробности)

В Иркутске оштрафуют родителей, чьи дети играли на рельсах. Два третьеклассника находились в опасной зоне без присмотра. (подробности)