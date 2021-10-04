Движение в микрорайоне Университетский в Иркутске ограничат до 5 декабря

Движение в микрорайоне Университетский ограничат до 5 декабря в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобилисты, внимание! С 9:00 20 октября по 20:00 5 декабря движение в микрорайоне Университетский в районе здания № 108а/1 будет ограничено. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Это связано с проведением работ по строительству теплосети крытого ледового катка, - рассказали в администрации

Напомним, что по той же причине ограничения движения по улице 4-я Советская продлили до 15 декабря. Также до 15 декабря будет запрещено движение по улице Щапова на участке от улицы Пшеничной до улицы Ивана Кочубея.

Водителей просят продумывать объездные пути и быть аккуратными на дорогах.

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