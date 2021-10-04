В Иркутском музыкальном театре готовят премьеру мюзикла «Любовь, стена, отцы и дети»

В Иркутском музыкальном театре готовится премьера мюзикла «Любовь, стена, отцы и дети». Фото: правительство Иркутской области

В Иркутском музыкальном театре началась подготовка к премьере мюзикла «Любовь, стена, отцы и дети». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В основе постановки лежит пьеса французского драматурга Эдмона Ростана «Романтики», - рассказали в правительстве. - В ней отцы решают поженить своих детей, чтобы объединить имение. Они имитируют семейную вражду, чтобы дети могли почувствовать себя героями «Ромео и Джульетты». Но обман раскрывается.

Автором идеи является режиссер-постановщик Ирина Мякишева, автором музыки - Александр Шевцов. Он уже ставил в Иркутском музыкальном театре мюзикл «Огниво».

В спектакле будет присутствовать атмосфера советских музыкальных фильмов с элементами бродвейских мюзиклов. Труппа уже репетирует сценарий, изготовляются декорации и костюмы. Артисты пробуют себя в романтическом образе в сочетании с современным дизайном.

Премьера нового спектакля пройдет в ноябре.

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