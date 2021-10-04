Байкальский лимнологический музей в Листвянке получил лицензию на содержание нерп. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Байкальский лимнологический музей, который находится в поселке Листвянка, получил лицензию на содержание животных. В огромном аквариуме научного центра живет несколько нерп, за которыми ухаживают сами сотрудники. Первым подобное разрешение в регионе получил нерпинарий в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, нерпинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, - рассказали в ведомстве.

Напомним, с 1 января 2022 года любая предпринимательская деятельность, связанная с содержанием животных в цирках, зоопарках, зоосадах, океанариумах разрешается только при наличии специальной лицензии.

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