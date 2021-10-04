Аварийное жилье предоставили сиротам в Иркутской области, возбуждено уголовное дело Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В Иркутской области сиротам предоставили жилье, которое было признано аварийным. Как сообщили в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области, об этом стало известно после проверки, организованной ведомством.

- Установлено, что в 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2019-2024 региональным министерством имущественных отношений заключен государственный контракт на приобретение двух жилых помещений, расположенных в Байкальске, - рассказали в прокуратуре региона.

Общая стоимость квартир составила больше 2,4 миллионов рублей. Деньги из областного бюджета были перечислены продавцу. В документах было отмечено, что жилье было принято заказчиком. Однако прокуратура выяснила, что еще в 2019 году эти помещения признаны аварийными и подлежат сносу Жить в них просто опасно.

Против сотрудников регионального министерства минимущества СК возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

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