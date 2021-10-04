Инспектор ДПС из Бурятии помог знакомому браконьеру выловить больше 1000 штук омуля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспектор ДПС из Бурятии помог знакомому браконьеру выловить больше 1000 штук омуля. Против старшего лейтенанта полиции возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями." Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- Инспектор ДПС в свободное от службы время, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, по заранее достигнутой договоренности со своим знакомым, 28-летним жителем Прибайкальского района Бурятии, обеспечил скрытность преступных действий последнего по приобретению и сбыту незаконного добытого байкальского омуля, - рассказали в ведомстве.

38-летний полицейский приехал к мосту через реку Селенга, где его ждал браконьер, улов которого составил 1 135 хвостов. Чтобы помочь знакомому, подозреваемый решил отвезти его в село на своей машине. Однако на федеральной трассе «Р-258 «Байкал» его остановили другие инспекторы ДПС. В иномарке полицейские обнаружили тот самый незаконно выловленный омуль.

Известно, что подельник старшего лейтенанта полиции был безработным, а также уже ранее судимым за браконьерство.

38-летнему полицейскому из Бурятии может грозить крупный штраф, отстранение от должности сроком до 5 лет, либо принудительные работы.

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