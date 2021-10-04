Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2021 13:43

Инспектор ДПС из Бурятии помог знакомому браконьеру выловить больше 1000 штук омуля

Против старшего лейтенанта полиции возбуждено уголовное дело
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Инспектор ДПС из Бурятии помог знакомому браконьеру выловить больше 1000 штук омуля

Инспектор ДПС из Бурятии помог знакомому браконьеру выловить больше 1000 штук омуля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспектор ДПС из Бурятии помог знакомому браконьеру выловить больше 1000 штук омуля. Против старшего лейтенанта полиции возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями." Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- Инспектор ДПС в свободное от службы время, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, по заранее достигнутой договоренности со своим знакомым, 28-летним жителем Прибайкальского района Бурятии, обеспечил скрытность преступных действий последнего по приобретению и сбыту незаконного добытого байкальского омуля, - рассказали в ведомстве.

38-летний полицейский приехал к мосту через реку Селенга, где его ждал браконьер, улов которого составил 1 135 хвостов. Чтобы помочь знакомому, подозреваемый решил отвезти его в село на своей машине. Однако на федеральной трассе «Р-258 «Байкал» его остановили другие инспекторы ДПС. В иномарке полицейские обнаружили тот самый незаконно выловленный омуль.

Известно, что подельник старшего лейтенанта полиции был безработным, а также уже ранее судимым за браконьерство.

38-летнему полицейскому из Бурятии может грозить крупный штраф, отстранение от должности сроком до 5 лет, либо принудительные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аварийное жилье предоставили сиротам в Иркутской области, возбуждено уголовное дело. Две "новенькие" квартиры стоимостью 2,4 миллиона в Байкальске подлежат сносу. (подробности)

В Иркутске оштрафуют родителей, чьи дети играли на рельсах. Два третьеклассника находились в опасной зоне без присмотра. (подробности)