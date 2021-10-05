12-летняя школьница пропала без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 12-летней Вероники Смольниковой из поселка Хомутово, полицейским сообщила ее взволнованная мать. Она рассказала, что днем, 4 октября дочка ушла из дома в микрорайоне Западный, и не вернулась. Всю ночь в Иркутском районе и в Иркутске школьницу искали полицейские и волонтеры.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшей девочки. Ее рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения. У нее русые волосы, прическа каре, глаза голубые.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей школьницы, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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