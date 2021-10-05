К 23 годам колонии приговорили 39-летнего сибиряка за убийство двух человек из мести соседу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

39-летнего жителя Усть-Кута признали виновным в покушении на убийство и убийстве двух человек. Пьяный сибиряк хотел отомстить своему обидчику и убил его товарищей. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области, прокуратуры Иркутской области, Иркутского областного суда.

- В сентябре 2015 года у родителей подсудимого была совершена кража, за что был осужден мужчина, - рассказали в ведомствах. - После освобождения из тюрьмы мужчина проживал по соседству с подсудимым и его родителями, считая себя несправедливо осужденным.

В июне 2019 году в квартире подсудимого случился пожар. Мужчина подумал, что поджог совершил сосед. Предварительно выпив спиртного, преступник пришел в дом соседа и несколько раз выстрелил в него и его трех товарищей, затем схватился за нож и ударил каждого в разные части тела. Двое мужчин погибли от полученных травм на месте происшествия. Двух других пострадавших доставили в больницу.

Злоумышленник был задержан полицией. Иркутский областной суд признал жителя Усть-Кута виновным и назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Преступника обязали выплатить 2 миллиона рублей в пользу потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.

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