Еще 379 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутской области увеличилось число заболевших коронавирусом до 111 320. На 5 октября 379 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе региона в соцсетях.

- За минувшие сутки выздоровело 402 пациента, болевших COVID-19. Продолжают лечение в больницах Приангарья 2740, - рассказали в ведомстве.

Всего в Иркутской области выздоровели 100 781 жителей.

Увы, есть и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 4993 пациента, 11 за минувшие сутки. От заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией скончались 449 человека, 1 за сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ангарске под ковидный госпиталь выделят отдельный корпус перинатального центра. Сам роддом закрывать не будут. (подробности)

Иркутскую областную клиническую больницу могут вновь перепрофилировать под лечение коронавируса. Об этом сообщил замглавного врача по медицинской части учреждения Игорь Каретников. (подробности)