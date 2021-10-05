122 миллиона рублей выделят на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На бесплатные лекарства для COVID-больных пациентов в Иркутскую область направят 122 миллиона рублей. Сумму выделили из резервного фонда Правительства России. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Финансовую поддержку окажут нескольким регионам. Это больше 5,1 миллиарда рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Как сообщили в региональном минздраве, средств хватит, чтобы обеспечить амбулаторных пациентов лекарствами на период подъема заболеваемости. Препараты будут направлены во все медучреждения региона для выдачи амбулаторным больным, - рассказали в правительстве региона.

Напомним, задача обеспечивать пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, бесплатными препаратами была поставлена Президентом страны Владимиром Путиным.

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