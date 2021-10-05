Ангарчанку оштрафуют за выезд на «встречку». Фото: ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске задержали 37-летнюю женщину, которая выехала на встречную полосу движения на машине «Тойота Ноах». Он думала остаться незамеченной, однако полицейские обнаружили видео с нарушением в социальных сетях. Ангарчанка объяснила свое поведение тем, что другие водители не пропускали ее в ряд, и женщина решила совершить опасный маневр, чтобы не допустить аварии при выезде с заправки. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- В отношении автомобилистки составлен административный материал за выезд на встречную полосу движения, за это нарушение предусматривается штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев, - рассказали в ведомстве.

Полицейские просят водителей не забывать о том, что они несут ответственность не только за свою жизнь, но и за других участников дорожного движения.

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