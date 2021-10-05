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Происшествия5 октября 2021 10:04

Житель Боханского района пытался откупиться от инспектора ГИБДД взяткой 750 рублей

Против 34-летнего сибиряка возбуждено уголовное дело
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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Житель Боханского района пытался откупиться от инспектора ГИБДД взяткой 750 рублей

Житель Боханского района пытался откупиться от инспектора ГИБДД взяткой 750 рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Боханском районе водитель пытался дать взятку инспектору ГИБДД. На своем «ВАЗ-21053» 34-летний сибиряк перевозил лом черного металла без надлежащих документов. Его остановил наряд ДПС на 114 километре трассы Иркутск – Оса – Усть-Уда. Мужчина не хотел, чтобы полицейский составлял протокол, поэтому решил договориться с ним. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За несоставление постановления об административном правонарушении водитель предложил сотруднику полиции денежные средства в размере 750 рублей, которые он положил в ящик патрульной автомашины. После чего полицейский вызвал следственно-оперативную группу, - рассказали в ведомстве.

Против водителя возбуждено уголовное дело по статье "Мелкое взяточничество".

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