Ремонт дороги межу Баклашами и Шелеховом не успели закончить к началу октября. Фото: правительство Иркутской области

Ремонт двух километров дороги между Баклашами и Шелеховым не успели закончить к октябрю. 15 августа 2021 года было сделано только 600 метров дороги. Руководитель компании обещал выполнить всё к началу октября, однако дорога все также не готова. Об этом губернатор Иркутской области рассказал в социальных сетях.

- Подрядчик просил продлить срок до 20 октября, к этой дате обязуется закончить, - рассказал глава Приангарья в социальных сетях.

Напомним, в прошлый раз исполнитель сослался на то, что обводненность грунтов затрудняет подвод коммуникаций, поэтому срываются сроки сдачи работы. Компании пригрозили потерей репутации и дали две недели на устранение проблемы.

Однако и во второй раз упущены все сроки, за дело взялась прокуратура. Против компании возбуждено уголовное дело.

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