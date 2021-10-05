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Здоровье5 октября 2021 13:06

Больше 649 тысяч жителей Иркутской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Полностью привились в регионе 563,3 тысячи человек
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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Больше 649 тысяч жителей Иркутской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Больше 649 тысяч жителей Иркутской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области полностью вакцинированы 563 303 человек. Еще 649 274 жителей привиты первым компонентом. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу по Иркутской области.

- Больше всего вакцинированных в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 187 516 человек. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 48 323 человек. В Ангарске это число меньше – 47 204.

Сообщается, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

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