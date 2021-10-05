В Забайкалье почти год ищут отца, который похитил 8-летнего сына и скрылся Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Забайкальском крае уже почти год разыскивают 47-летнего жителя Читы Сергея Рязанова, который в декабре 2020 года обманом похитил у бывшей жены 8-летнего сына и скрылся. До сих пор о местонахождении мужчины и мальчика ничего неизвестно.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью.

Всех, кто, что-либо знает о местонахождении Сергея Рязанова, следователи просят сообщать в ближайший отдел полиции или в следственное управление СК России по Забайкальскому краю.

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