Жительница Слюдянки за рулем «Митсубиси» переехала женщину-пешехода

Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около 8 часов утра 6 октября в Слюдянке произошло ДТП. На улице Советская 59-летняя женщина за рулем «Митсубиси» сбила пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. При этом автомобиль проехал по пострадавшей. Предварительно, водитель не успела отреагировать на женщину и остановить иномарку. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате произошедшего 42-летняя женщина-пешеход с различными травмами доставлена в медицинское учреждение.

Инспекторы ГИБДД работают на месте происшествия. Проводится проверка. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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