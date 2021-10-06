Группу контрабандистов осудят за продажу леса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шестеро контрабандистов в составе ОПГ продали лес на сумму 470 миллионов рублей в Иркутской области. Преступная группа с 2014 года по 2019 год занималась незаконной заготовкой древесины. Общий объем- свыше 97 тысяч кубометров. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского Линейного Управления МВД по Иркутской области.

- Заготовленную древесину экспортировали в страны Центральной и Юго-Восточной Азии, - рассказали в ведомстве. - Полученные средства в размере свыше 290 миллионов рублей и потратили на свои потребности.

Против группы преступников возбужденно уголовное дело и направлено в Саянский городской суд Иркутской области. Одного обвиняемого поместили под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде.

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