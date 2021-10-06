29-летний пешеход погиб на трассе «Сибирь» в Усольском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На трассе Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. 50 -летний водитель «Toyota Premio» в районе села Мальта Усольского района не успел затормозить и сбил 29-летнего мужчину. Пешеход, который в момент аварии переходил дорогу в неустановленном месте, погиб до приезда скорой. Все произошло в вечернее время. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что погибший, в нарушение установленных требований, не имел при себе предметы со световозвращающими элементами, - рассказали в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД проводят проверку.

Всего с начала года в темное время суток проищошло 157 ДТП с пешеходами. Из них 31 человек погиб и 139 были травмированы.

Напомним, пешеходы вне населенных пунктов обязаны иметь световозвращающие элементы, чтобы обеспечить видимость для машин.

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