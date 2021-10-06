5 тысяч человек умерли от COVID-19 в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии подбирается к отметке 112 тысяч человек. Об этом 6 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 111 706 (+386), в том числе госпитализировано 2801 (+61), выздоровело 101 180 (+399), умерло 5005 (+12), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 450 (+1), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 651 804 жителя Приангарья, двумя - 564 522 человека. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют

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