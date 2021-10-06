700 тысяч рублей выплатит водитель из Усолья, из-за которого пострадала 17-летняя школьница Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усолье-Сибирском осудили виновника ДТП, из-за которого пострадала 17-летняя девушка.

В марте 2020 года школьница переходила дорогу по пешеходному переходу, но на середине разметки ее сбила машина. Водитель не сбросил скорость перед "зеброй". Пострадавшая отлетела на 10 метров и упала на асфальт. Девушке оказали помощь медики скорой помощи. Об этом сообщают в пресс-службе Усольского городского суда.

- Врачи диагностировали у нее несколько серьезных переломов ноги, лопатки и ребра. Лицо девушки также пострадало от аварии. Согласно экспертным заключениям, повреждения на лице потерпевшей носят неизгладимый характер. А все повреждения в совокупности причинили ей тяжкий вред здоровью, - рассказали в ведомстве.

Девушка пережила 4 сложных операции. Долго мучилась от болей переживала из-за случившегося. Мечтая получить образование психолога из-за болезни школьница не смогла сдать ЕГЭ и не поступила в вуз.

Матери пострадавшей пришлось бросить работу и заняться постоянным уходом за дочерью. Деньгами помогали родственники семьи.

Только после того, как вина водителя была доказана, мужчина принес извинения девушке и выплатил 27 тысяч рублей. Сумму, которую запрашивала пострадавшая за моральный ущерб, считал завышенной.

Суд же решил иначе и обязал сибиряка возместить семье школьницы ущерб в размере 700 тысяч рублей, а также назначил ему ограничение свободы на 1 год 6 месяцев с дополнительным наказанием в виде лишения права управления автомобилем так же на полтора года.

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