Работу пекарни в центре Иркутска приостановили на 5 дней из-за повторного нарушения антиковидных мер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

74 организации, которые были оштрафованы за нарушение антиковидных мер, повторно проверили сотрудники министерства труда и занятости Иркутской области. Ранее нарушителей ловили на несоблюдении масочного режима персоналом и посетителями, игнорировании социальной дистанции и отсутствии запаса масок, перчаток и санитайзеров. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Повторные нарушения выявлены в четырех организациях общественного питания, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ. В частности, столовая в Октябрьском районе Иркутска оштрафована на 500 тысяч рублей, должностное лицо - администратор кофейни заплатит штраф в 150 тысяч рублей, а деятельность пекарни в Кировском районе Иркутска приостановлена судом на 5 дней, - рассказали в правительстве Приангарья.

Также судом рассматривается вопрос об избрании наказания для пивного магазина-бара, так как его руководитель сменил место жительства.

За время пандемии в Иркутской области минтрудом и судами области к ответственности привлечено 116 лиц, наложено штрафов на сумму около 2 миллионов рублей, почти половина из них уже направлена в региональный бюджет.

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