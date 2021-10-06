100 тысяч рублей компенсации суд обязал выплатить ребенку, на которого упали футбольные ворота в Слюдянке Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Слюдянке пострадавшему на спортивной площадке ребенку выплатят моральный ущерб 100 тысяч рублей. В октябре прошлого года во время игры в мини-футбол на ребенка упали ворота. Позже выяснилось, что оборудование не было закреплено, из-за чего пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В связи с этим прокуратура района внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры по устранению нарушений закона. Кроме того, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали в ведомстве.

После подачи иска суд полностью удовлетворил требование прокуратуры и обязал виновных выплатить семье пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда.

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