Жителя Качуга держали в погребе из-за долга 1000 рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Качуге 31-летнего мужчину силой удерживали в погребе из-за долга 1000 рублей. В тот вечер три товарища выпивали алкоголь. Один из них вспомнил, что его знакомый, живущий неподалеку, задолжал ему. Около 22 часов нетрезвая компания наведалась к сибиряку, прихватив с собой пневматический пистолет. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Войдя в дом, требуя вернуть долг, оружие было приставлено к голове задолжавшего молодого человека. Потерпевший пояснил, что деньги должен не он, а их общая знакомая и предложил в счет долга свой мобильный телефон. Данное предложение не удовлетворило присутствующих и в отношении потерпевшего была применена физическая сила. После чего, принудив мужчину написать долговую расписку, заперли его в погребе, - рассказали в ведомстве.

О том, что его 31-летнего сына силой из дома вывели неизвестные, в полицию сообщил отец пострадавшего. Через полчаса компанию товарищей задержали, а должника выпустили. "Мстителями" оказались трое неоднократно судимых мужчин в возрасте от 30 до 39 лет.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконное лишение свободы".

Одного из них заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

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