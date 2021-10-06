Спортивные школы семи районов Иркутской области получили субсидии из областного бюджета Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министерство спорта Иркутской области выделило победителям конкурса субсидии из областного бюджета на развитие спорта. Деньги получили Ангарский городской округ, Братск, Усть-Илимск, Саянск, а также Черемхово, Зима и Шелеховский район. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Из областного бюджета выделено 800 тыс. рублей, еще более 130 тыс. рублей – из местных бюджетов, - рассказали в правительстве.

Средства будут потрачены на проезд на соревнования, на покупку экипировки, оборудования и инвентаря, питание и проживание спортсменов.

Наиболее всего в Иркутской области развиты дзюдо, легкая атлетика, бокс, велосипедный спорт, пулевая стрельба, стрельба из лука, тяжелая атлетика, футбол, конькобежный спорт, санный спорт и другие.

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