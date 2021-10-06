Похитителей около 20 майнинговых машин задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция задержала четырех жителей Иркутска, подозреваемых в краже оборудования для майнинга криптовалюты. В сентябре банда взломала металлический контейнер в Грановщине и забрала машины стоимостью около двух миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и регионального СУ СК.

- Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, проверили потенциальные места сбыта похищенного имущества и вышли на след подозреваемых. Ими оказались четыре иркутянина, в том числе два несовершеннолетних подростка. По одной из версий, 25-летний предполагаемый организатор противоправной деятельности обещал подельникам деньги за совершение кражи, - рассказали в ведомствах.

Мужчину задержали оперативники, когда он пытался вывезти краденное оборудование из своего дома. У руководителя банды изъяли около 20 машин.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Также решается вопрос о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Основного фигуранта поместили под домашний арест, остальным назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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