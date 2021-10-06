Пропавшую 7 лет назад жительницу Черемховского района опознали с помощью ДНК-анализа скелета Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию обратились грибники из Черемхова, которые случайно наткнулись на человеческий скелет в 6 километрах от города. С помощью ДНК-анализа было установлено, что кости принадлежат женщине, которая пропала 7 лет назад. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Пенсионерка ушла в августе 2014 года за грибами и не вернулась, - рассказали в ведомстве. - Больше месяца полиция и оперативные сотрудники вели поиск пропавшей без вести местной жительницы.

Эксперты-криминалисты отмечают, что это не единичный случай, так как к концу сентября было проведено около 30 подобных опознаний. К ДНК-анализу прибегают, если невозможно восстановить внешность человека по фотографиям.

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