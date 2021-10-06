Спрос на квартиры в новостройках снизился на 45 процентов в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С июля 2021 года средние цены на новостройки в России выросли на 39% и достигли 125 тысяч за квадратный метр. В Иркутске – около 93 тысяч за квадратный метр. Количество предложений о продаже квартир выросло, однако льготных ипотек стало намного меньше. Люди стали отказываться от покупки квартиры. Об этом сообщают в пресс-службе Авито Недвижимость.

- В Иркутске интерес жителей на покупку квартир в новостройках снизился на 45 процентов, - рассказали в ведомстве.

Снизилась и максимальная сумма, которую выдают банки. Теперь жители России могут взять льготную ипотеку на сумму не более 3 миллионов рублей, при этом еще и процентная ставка будет составлять не 6,5 процентов, а 7 процентов годовых. Специалисты считают, что также интерес иркутян снизился из-за того, что многие купили жилье в прошлом году на более выгодных условиях.

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