Массовые мероприятия отменили в Братске из-за роста заболеваемости коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Братске отменили все массовые мероприятия из-за увеличения заболеваемости коронавирусом. Часть из них пройдут в онлайн-формате. Такое решение принял городской оперативный штаб. К жителям на личной странице в соцсетях обратился мэр Братска.

- За последние 10 дней в Братске зафиксирован рост заболевших на 70%. Только в последние сутки выявлено 30 новых случаев заболевания. За весь период пандемии заболевших 6 442 человек. Штамм «Дельта» заразнее и агрессивнее предыдущих. Болезнь развивается молниеносно. Я часто слышу от врачей, что никогда еще в их практике не было столько смертей, как в эти ковидные времена. Только за последние сутки умерло 8 братчан, - рассказал в соцсетях глава города.

В онлайн-формат перевели и родительские собрания. Почти 700 человек из 17 школ города находятся на самоизоляции. Это классы, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом. Также дистанционно обучаются студенты медколледжа.

Глава города не исключил, что возможен полный переход учащихся и работающих жителей на удаленный формат.

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