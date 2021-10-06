Движение по улице Ширямова будет ограничено до 10 октября в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Движение по улице Ширямова с 20:00 6 октября до 17:00 10 октября будет ограничено по правой полосе. Об этом сообщают в официальном аккаунте оператора теплосети Иркутска.

- Это связано с проведением земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения ее диагностики и ремонта в районе дома № 8, - рассказали специалисты.

Напомним, что ограничение движения по улице 4-я Советская будут действовать до 15 декабря из-за строительства теплотрассы. По этой же причине движение в микрорайоне Университетский в районе здания № 108а/1 будет ограничено до 5 декабря.

Водителей просят планировать заранее свой маршрут и быть аккуратными на дорогах.

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