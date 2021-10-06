Мэр Братска поддерживает предложение Шойгу о строительстве нового города в Сибири. Фото: администрация Братска

Мэр Братска Сергей Серебренников готов поддержать проект строительства новых городов Сибири, о котором ранее говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Промышленный центр "Медь и электротехника" планируется создать между Братском и Красноярском. Об этом глава города рассказал на личной странице в соцсетях.

- Считаю, что новый проект поможет вовлечь в ускоренное развитие богатый ресурсами и интеллектуальным капиталом сибирский регион. И он, конечно, придаст ускорение концепции "поворота на Восток", реализуемой в проектах развития Дальнего Востока и Арктики. Если говорить о перспективе участия города Братска в создании новой агломерации, то мы оцениваем ее очень высоко, исходя из того, что Братск уже является центром освоения севера Восточной Сибири, - рассказал в соцсетях мэр.

Также Сергей Серебренников отметил, что в городе имеется хорошая транспортная развязка, которая позволит быстро перемещать, как грузы, так и людей. А новый проект придаст дополнительный импульс экономике региона. "Если коротко - Братск готов участвовать в проекте строительства новых городов Сибири", - подытожил глава Братска.

Напомним, в августе 2021 года Сергей Шойгу предложил создать несколько новых городов в Сибири. Их население будет насчитывать 300-500 тысяч жителей, а направленностью таких центров станет научно-промышленной деятельность.

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