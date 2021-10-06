Снег и ветер до 18 м/с ожидаются 7 октября в Иркутской области

Снег и ветер до 18 м/с ожидается 7 октября в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупреждает: 7 октября лучше отказаться от дальних поездок и туристических прогулок - на регион обрушатся снег и порывистый ветер. По прогнозам иркутских синоптиков утром и днём местами в северных районах ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15-18 м/с, мокрый снег и снег. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Главка МЧС.

- Перед использованием печного отопления проверьте состояние корпуса печи, дымоходной трубы, исправности искрогасителя. На время усиления ветра огонь в печи следует погасить. При нахождении на улице стоит держаться на расстоянии от деревьев, столбов, рекламных баннеров и линий электропередач, - напоминают о правилах безопасности в ведомстве.

Также стоит отказаться и от выхода на воду. Штормовой ветер образует высокие волн и может нести угрозу.

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