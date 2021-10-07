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Происшествия7 октября 2021 5:41

Жителю Братска суд назначил условный срок за ложь об угоне машины

Мужчина хотел избежать наказания за пьяную езду без прав
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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Жителю Братска суд назначил условный срок за ложь об угоне машины

Жителю Братска суд назначил условный срок за ложь об угоне машины

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске перед судом предстал 61-летний мужчина, которого признали виновным в заведомо ложном доносе о преступлении. В мае этого года сибиряк обратился в полицию, сообщив, что неизвестные угнали его машину. "Украденный" отечественный автомобиль нашли возле железнодорожного переезда, однако позже выяснилось, что никто его не похищал. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Мужчина, несмотря на лишение его по приговору суда водительского удостоверения за вождение в состоянии опьянения, управлял транспортным средством и совершил наезд на устройство заграждения железнодорожного переезда, поднятое в связи с приближением поезда. С целью избежать ответственности подсудимый оставил свой автомобиль на месте аварии и сообщил в полицию недостоверные сведения о совершенном угоне, что было установлено сотрудниками ОП-1 МУ МВД России «Братское» в ходе проверки, - рассказали в ведомствах.

Полиция возбудила уголовное дело. В суде была доказана вина 61-летнего братчанина. Его приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно с отсрочкой в 1 год. Кроме того, сибиряк будет отбывать наказание, которое было назначено ранее - лишение права заниматься любой работой, связанной с управлением транспортом, сроком на полгода.

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Суд установил, что в мае 2021 года в жилом районе Чекановский г. Братска мужчина, несмотря на лишение его по приговору суда водительского удостоверения за вождение в состоянии опьянения, управлял транспортным средством и совершил наезд на устройство заграждения железнодорожного переезда, поднятое в связи с приближением поезда. С целью избежать ответственности подсудимый оставил свой автомобиль на месте аварии и сообщил в полицию недостоверные сведения о совершенном угоне, что было установлено сотрудниками ОП-1 МУ МВД России «Братское» в ходе проверки.