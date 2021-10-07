Аэропорт в Иркутске не принимает самолеты на посадку из-за тумана утром 7 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 7 октября в районе иркутского аэропорта образовался густой туман. Для безопасности пассажиров и членов экипажей аэродром пока не принимает самолеты на посадку.

По последним данным три борта ушли на запасной аэропорт, еще пять авиалайнеров вынуждены прилететь с опозданием. Стоит отметить, что временные трудности изначально касались только посадки самолетов, вылеты из аэропорта в Иркутске продолжались еще какое-то время, однако, после прекратились и они.

По данным на 9:30 утра воздушная гавань столицы Приангарья закрыта до улучшения метеоусловий.

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