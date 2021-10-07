Иркутская областная больница начала перепрофилирование в ковидный госпиталь. Фото: Иркутская областная клиническая больница

Иркутская областная больница остановила плановый прием пациентов и начала перепрофилирование в ковидный госпиталь. Об этом на личной странице в соцсетях сообщил врач анестезиолог-реаниматолог Лев Пилявин. Он отметил, что в регионе началась очередная волна коронавируса, поэтому лучше всего задействовать самое крупное медучреждение области. Это упростит маршрутизацию и, скорее всего, ускорит работу бригад скорой помощи.

- Плюсом, в областной больнице самое большое количество реанимационных мест и персонала. А как показала летняя "волна" частота реанимационных случаев очень высокая, - отметил врач анестезиолог-реаниматолог. - Экстренных пациентов с неинфекционной патологией будут госпитализировать в другие больницы, где оказывается соответствующий вид помощи.

Также врач отметил, что нахождение пациентов в стационаре при оказании плановой помощи увеличивает возможность заражения коронавирусом. Это связано с большим количеством людей и длинным инкубационным периодом COVID-19. По словам Пилявина, даже при отрицательном ПЦР-тесте человек может быть уже инфицирован.

Вместе с тем остаются пациенты, которым экстренно требуется помощь и не только из-за коронавируса. На их лечение брошены основные силы. Привлечь специалистов из других регионов и стран невозможно из-за пандемии, а на подготовку одного врача уходит 8 лет, медицинской сестры - 4 года.

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