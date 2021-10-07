Детские площадки отремонтируют в Правобережном округе Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После проведения проверки состояния детских площадок в Правобережном округе Иркутска, было выявлено 170 единиц неисправного оборудования, 20 из них уже демонтировали и заменили на новое. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Демонтаж неисправного оборудования необходим для обеспечения безопасности и исключения возможности травмирования детей, - рассказали в администрации. - На месте старого оборудования устанавливается новое.

Неисправные качели и горки уже убрали на улице Сухэ-Батора 8, Рабочего Штаба 8, Чехова 17 и в Пади Грязнуха. Детские площадки, которые находятся на тепловых сетях, перенесут в другое место. Еще девять таких объектов планируют заменить до конца 2021 года. Работы будут продолжены и в 2022, перечень адресов еще уточняется.

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