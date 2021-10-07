30 нарушений выявили в работе водителей школьных автобусов в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

30 нарушений выявили в работе водителей школьных автобусов в Иркутской области. Массовые рейды по проверке транспорта для перевозки детей на дорогах Приангарья прошли с 1 по 3 октября. Об этом сообщают в официальном аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по региону.

- По итогам мероприятия полицейскими выявлено 30 административных нарушений, допущенных водителями "школьных автобусов". В том числе, выявлено 10 фактов управления автобусами при наличии технических неисправностей, 2 факта отсутствия тахографа (прибора учета времени труда и отдыха водителя), - рассказали в ведомстве.

6 должностных лиц оштрафуют за выпуск на линию транспорта с техническими неисправностями.

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