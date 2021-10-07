Еще 390 случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило за отметку в 112 тысяч человек. Об этом 6 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 112 096 (+390), в том числе госпитализировано 2922 (+121), выздоровело 101 581 (+401), умерло 5016 (+11), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 450 (+0), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 654 807 жителей Приангарья, двумя - 565 905 человека. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют

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