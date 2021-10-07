Рекламы на иркутском общественном транспорте станет в два раза меньше Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оформление иркутского общественного транспорта изменится в ближайшее время. На бортах троллейбусов, автобусов и трамваев рекламы станет меньше. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Согласно новой концепции, площадь для размещения рекламы на общественном транспорте сокращена более чем на 50%, - рассказали в администрации.

Подвижные составы будут окрашены в определенные цвета. Так, автобусы станут зелеными, а троллейбусы и трамваи – синими. Также на всех транспортных средствах появится городская символика, а на передних бортах - информацию о компании, которая осуществляет перевозку пассажиров.

Специалисты считают, что новая концепция позволит минимизировать «информационный шум» и улучшит облик Иркутска. К концу года планируют выпустить на дороги 50 автобусов, троллейбусов и трамваев с новым оформлением.

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