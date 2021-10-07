Иркутский театр кукол "Аистенок" закрылся на двухнедельный карантин из-за коронавируса. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутске на двухнедельный карантин закрылся театр кукол "Аистенок". Среди его сотрудников были выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщают в пресс-службе театра кукол.

- Показы спектаклей, намеченные на 9, 10, 12, 13, 15, 16 и 17 октября, - переносятся на другие даты, - рассказали на официальном сайте.

Также в театре отмечают, что ранее купленные билеты на спектакли, которые были перенесены из-за карантина, действительны. Также зрителям готовы возместить полную стоимость билетов, если они не смогут посетить театр в указанные дни.

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