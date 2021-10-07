МЧС Иркутской области предупреждает о мокром снеге и гололедице 8 октября

МЧС Иркутской области предупреждает жителей региона о мокром снеге и гололедице 8 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики предупреждают жителей Иркутска и Иркутской области о сильном мокром снеге и гололедице на дорогах 8 октября. Обратить особое внимание на неблагоприятную погоду просят автомобилистов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на областной гидрометцентр.

- Из-за выпадения снега, гололедицы на дорогах возрастает вероятность возникновения происшествий, обусловленных затруднениями движения автотранспорта, - рассказали в ведомстве.

8 октября по области ожидается переменная облачность, но с прояснениями. В северо-восточных районах возможен умеренный мокрый снег, местами порывы ветра могут достигать 13 м/с. Ночью температура опуститься 0… - 5 градусов. Днем будет плюсовая температура: +3... +8 градусов.

В Иркутске ожидается такая же картина. Ночью пройдет небольшой снег, подует северо-западный ветер +4 …+ 9 м/с, столбик термометра опустится 0…- 2 градусов.

Жителей просят отказаться от дальних поездок на автомобилях.

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